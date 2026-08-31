У Литві кажуть про зростання загрози гібридних атак з боку Росії

Міністр оборони Литви Робертас Каунас вважає, що оскільки Росія не досягає очікуваних результатів у війні в Україні, зростає загроза гібридних атак на східному фланзі НАТО.

Про це він сказав журналістам у понеділок, повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

Глава литовського Міноборони наголосив, що Литва та інші країни східного флангу НАТО мають залишатися особливо пильними, адже за останні два-три місяці рівень загрози з боку РФ не зменшився.

"Росії не щастить в Україні так, як вона планувала. Природно, що у російського суспільства починають виникати питання: що ж, зрештою, відбувається? Чому українські дрони та українські ракети сьогодні здатні літати над Росією та завдавати шкоди?" – пояснив Каунас.

"І протягом цього періоду Росія зазнаватиме дедалі більшого тиску. І її дії або можливості ескалації додаткових гібридних атак зростають", – додав міністр.

Очільник Міністерства оборони Литви заявляв, що Росія розглядає можливість організації в Балтійському регіоні атак на критичну інфраструктуру із застосуванням українських дронів.

Як відомо, 25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив візит до Москви. За даними ЗМІ, там Реткліфф попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Раніше ЗМІ писали, що Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.

Минулого місяця Литва направила військових для підкріплення сил спецпризначення з метою забезпечення безпеки термінала імпорту скрапленого природного газу, терміналу нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс".

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.