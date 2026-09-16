ВР ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді

Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь України в Європейському оборонному фонді (ЄОФ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Верховної Ради України.

За відповідний законопроєкт №0390 у першому читанні та в цілому у середу проголосували 312 народні депутати.

Як зазначається у пояснювальній записці, участь України у Фонді сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва з ЄС, залученню українських компаній до спільних проєктів у сфері досліджень, розроблення й виробництва оборонної продукції та технологій, а також нарощуванню інноваційного й виробничого потенціалу українського оборонно-промислового комплексу.

Європейський оборонний фонд є інструментом ЄС для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок, а також зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази.

Угоду про участь України в ЄОФ було підписано 13 липня 2026 року у Києві.

У липні Європейська комісія та Україна підписали нову угоду про партнерство в оборонній промисловості; крім того, Єврокомісія започаткувала програму між Україною та ЄС з метою поглиблення співпраці в галузі технологій безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм.

Також 15 липня Єврокомісія виділила ще 1 млрд євро на підтримку потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.