Верховная Рада ратифицировала соглашение об участии Украины в Европейском оборонном фонде

Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС об участии Украины в Европейском оборонном фонде (ЕОФ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

За соответствующий законопроект №0390 в первом чтении и в целом в среду проголосовали 312 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, участие Украины в Фонде будет способствовать углублению оборонно-промышленного сотрудничества с ЕС, привлечению украинских компаний к совместным проектам в сфере исследований, разработки и производства оборонной продукции и технологий, а также наращиванию инновационного и производственного потенциала украинского оборонно-промышленного комплекса.

Европейский оборонный фонд является инструментом ЕС для поддержки совместных оборонных исследований и разработок, а также укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы.

Соглашение об участии Украины в ЕОФ было подписано 13 июля 2026 года в Киеве.

В июле Европейская комиссия и Украина подписали новое соглашение о партнерстве в оборонной промышленности; кроме того, Еврокомиссия запустила программу между Украиной и ЕС с целью углубления сотрудничества в области технологий беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им.

Также 15 июля Еврокомиссия выделила ещё 1 млрд евро на поддержку потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.