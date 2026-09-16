Все главы немецких земель от ХДС выразили поддержку Мерцу

Накануне выборов в земельные парламенты Мекленбурга-Передней Померании и Берлина все восемь глав земельных правительств от Христианско-демократического союза (ХДС) выступили в поддержку канцлера Фридриха Мерца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Кроме того, на фоне внутренней критики в адрес Мерца восемь премьер-министров от ХДС выступили против дискуссий по кадровым вопросам.

"Люди могут быть уверены, что мы займемся решением их проблем. Как премьер-министры мы хотим и будем вносить свой вклад в это – вместе с федеральным канцлером", – говорится в совместном заявлении глав регионов от ХДС.

Сейчас Фридрих Мерц, как пишет издание, находится под сильным давлением из-за провала ХДС на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. В последнее время даже раздавались единичные призывы к его отставке. Перед выборами в парламенты Мекленбурга-Передней Померании и Берлина опросы прогнозируют плохие результаты партии канцлера. Выборы в земельные парламенты в этих регионах состоятся в воскресенье, 20 сентября. Предварительные опросы в Мекленбурге-Передней Померании показывают, что оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") продолжает опережать правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Напомним, Мерц не поедет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, как планировалось ранее, поскольку его присутствие необходимо в Берлине.