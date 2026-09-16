ЗМІ: в уряді Польщі занепокоєні ефективністю Вашингтона після візиту глави ЦРУ до Москви

З останніх переговорів польського уряду з адміністрацією США надійшов тривожний сигнал щодо здивування американців поведінкою Владіміра Путіна після московської місії глави ЦРУ Джона Реткліффа.

Про це стало відомо польському порталу Onet від джерел в уряді Польщі, передає "Європейська правда".

Минулого тижня польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що отримав звіт від голови Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джона Реткліффа щодо можливих подій у найближчі місяці.

Він наголосив, що Польща та Європа мають бути готові до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі. Нещодавно у Вашингтоні також перебував польський міністр-координатор у справах спецслужб Томаш Семоняк, який зустрівся віч-на-віч із головою ЦРУ.

Польські посадовці в офіційних розмовах не розкривають подробиць контактів з американцями.

Зустріч з Семоняком відбулася менш ніж через два тижні після візиту Реткліффа до Москви. Місія глави ЦРУ мала на меті допомогти зменшити напругу. За даними американських ЗМІ, він мав там застерегти росіян від нападу на територію НАТО та закликати їх до мирних переговорів.

Тим часом у ніч з 25 на 26 серпня Росія запустила над Україною 162 дрони. Наступної ночі вона застосувала 258 дронів та ракет. Очікуваного заспокоєння не відбулося.

З інформації Onet випливає, що американці надіслали до Варшави тривожний сигнал.

"Американці були шоковані тим, що на наступний день після візиту Реткліффа Путін здійснив масований напад на Україну. Пізніше вони розпитували союзників у Центральній Європі, зокрема й нас, і розмірковували, що могло бути метою цієї демонстрації. Адже щодо того, що це була демонстрація, вони не мають жодних сумнівів", – повідомив один із посадовців.

У Варшаві ця ситуація викликала занепокоєння. Вона ставить під сумнів політичну ефективність Вашингтона. Тим більше що сигнали, які надходять із США, суперечливі. Президент Дональд Трамп то хвалить українців, то звинувачує їх у високих цінах на паливо через українські атаки на енергетичну інфраструктуру в Росії.

З польської точки зору тривогу викликають також нещодавні звільнення на ключових посадах у Міністерстві оборони США. Разом з тим наступного тижня віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться у Вашингтоні з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Згідно з неофіційною інформацією Onet, темою розмови віцепрем’єра з главою Пентагону стане, зокрема, виконання оборонних контрактів, а також питання будівництва постійної бази американських збройних сил у Польщі.

Однак ключовим є те, що делегація Міністерства національної оборони вирушає до столиці США в період ескалації війни в Україні. Кілька днів тому дрон РФ влучив у поїзд неподалік від польсько-українського прикордонного переходу. А після цього на балтійському пляжі поблизу Ярославця військові виявили російський безпілотник.

В польських урядових колах також кажуть, що попередження союзників стосувалися, серед іншого, можливих російських провокацій із використанням техніки з фальшивим маркуванням як української, тобто, наприклад, атаки дрона на одну з країн східного флангу НАТО, а також диверсій, пов’язаних з пошкодженням ключових елементів енергетичної інфраструктури, зокрема в Польщі.

Для Польщі також викликає занепокоєння те, що Росія може дезорганізувати рух на прикордонних переходах і змушувати до евакуації, атакуючи цілі на українській стороні. Таку ескалацію можна розцінювати як спробу ускладнити надання допомоги Києву, залякати його союзників і перевірити їхню готовність до реагування.

Якщо Кремль вирішить, що чергові удари не тягнуть за собою серйозних наслідків, він може розраховувати, що тиском доможеться більшого, ніж за столом переговорів. Тому здивування американців після місії глави ЦРУ змушує поставити питання, чи здатний Вашингтон змінити ці розрахунки та ефективно зупинити подальшу ескалацію.

25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ; Трамп висловлював думку, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

6 вересня після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.