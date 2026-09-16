В ходе последних переговоров польского правительства с администрацией США прозвучал тревожный сигнал об удивлении американцев поведением Владимира Путина после московской миссии главы ЦРУ Джона Ретклиффа.

Об этом стало известно польскому порталу Onet от источников в польском правительстве, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе премьер-министр Дональд Туск заявил, что получил отчет от главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джона Ретклиффа о возможных событиях в ближайшие месяцы.

Он подчеркнул, что Польша и Европа должны быть готовы к различным сценариям не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге. Недавно в Вашингтоне также находился польский министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк, который встретился с главой ЦРУ.

Польские чиновники в официальных разговорах не раскрывают подробностей контактов с американцами.

Встреча с Семоняком состоялась менее чем через две недели после визита Ретклиффа в Москву. Миссия главы ЦРУ была направлена на то, чтобы помочь снизить напряженность. По данным американских СМИ, он должен был там предостеречь россиян от нападения на территорию НАТО и призвать их к мирным переговорам.

Тем временем в ночь с 25 на 26 августа Россия запустила над Украиной 162 дрона. На следующую ночь она применила 258 дронов и ракет. Ожидаемого успокоения не произошло.

Из информации Onet следует, что американцы направили в Варшаву тревожный сигнал.

"Американцы были шокированы тем, что на следующий день после визита Ретклиффа Путин совершил массированное нападение на Украину. Позже они расспрашивали союзников в Центральной Европе, в том числе и нас, и размышляли, что могло быть целью этой демонстрации. Ведь в том, что это была демонстрация, у них нет никаких сомнений", – сообщил один из чиновников.

В Варшаве эта ситуация вызвала беспокойство. Она ставит под сомнение политическую эффективность Вашингтона. Тем более что сигналы, поступающие из США, противоречивы. Президент Дональд Трамп то хвалит украинцев, то обвиняет их в высоких ценах на топливо из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру в России.

С польской точки зрения тревогу вызывают также недавние увольнения на ключевых должностях в Министерстве обороны США. Вместе с тем на следующей неделе вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш встретится в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хэгсетом.

Согласно неофициальной информации Onet, темой беседы вице-премьера с главой Пентагона станет, в частности, выполнение оборонных контрактов, а также вопрос строительства постоянной базы американских вооруженных сил в Польше.

Однако ключевым моментом является то, что делегация Министерства национальной обороны отправляется в столицу США в период эскалации войны в Украине. Несколько дней назад российский дрон попал в поезд недалеко от польско-украинского пограничного перехода. А после этого на балтийском пляже вблизи Ярославца военные обнаружили российский дрон.

В польских правительственных кругах также говорят, что предупреждения союзников касались, среди прочего, возможных российских провокаций с использованием техники с поддельной маркировкой как украинской, то есть, например, атаки дрона на одну из стран восточного фланга НАТО, а также диверсий, связанных с повреждением ключевых элементов энергетической инфраструктуры, в частности в Польше.

Для Польши также вызывает беспокойство то, что Россия может дезорганизовать движение на пограничных переходах и вынуждать к эвакуации, атакуя цели на украинской стороне. Такую эскалацию можно расценивать как попытку затруднить оказание помощи Киеву, запугать его союзников и проверить их готовность к реагированию.

Если Кремль решит, что очередные удары не влекут за собой серьезных последствий, он может рассчитывать, что давлением добьется большего, чем за столом переговоров. Поэтому удивление американцев после миссии главы ЦРУ заставляет задаться вопросом, способен ли Вашингтон изменить эти расчеты и эффективно остановить дальнейшую эскалацию.

25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ; Трамп высказывал мнение, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".

6 сентября после переговоров в Киеве с участием украинской стороны, спецпосланников Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" была достигнута договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком же формате.

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.