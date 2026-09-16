У Литві проросійську активістку оштрафували на 800 євро за георгіївську стрічку

У Литві проросійська активістка Еріка Швенченене отримала черговий адміністративний штраф за демонстрацію символів комуністичних, тоталітарних або авторитарних режимів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Жінку оштрафували на 800 євро за демонстрацію георгіївської стрічки, радянської п’ятикутної зірки та інших радянських символів на своєму каналі в YouTube.

Жінка не погоджується зі штрафом, наполягаючи на тому, що не вона демонструвала заборонені в Литві символи у відео, опублікованому на каналі. Швенченене зазначає, що стрічка та інші символи з’явилися у вітальному відео без її відома, через що вона дуже розлютилася на своїх товаришів.

Швенченене, яка у середу була присутня на засіданні Вільнюського міського районного суду, заявила, що не вчинила жодного злочину і не контролювала акаунт на YouTube.

"Прошу закрити справу та винести виправдувальний вирок", – звернулася вона до суду.

У червні цього року Швенченене була оштрафована поліцією Вільнюського повіту. Кілька років тому її оштрафували на 700 євро за публікацію зображення лідера більшовиків Владіміра Леніна з підписом. Жінка повідомила суду, що вже майже завершила сплату того штрафу, але тепер отримала другий.

Згідно із законом, зазначене адміністративне правопорушення, якщо воно вчинене повторно, карається штрафом у розмірі від 500 до 900 євро для фізичних осіб та від 800 до 1 500 євро для керівників або інших відповідальних осіб юридичних осіб.

Литовські ЗМІ нагадують, що Генеральна прокуратура пропонує визнати Швенченене винною у кримінальній справі за сприяння іншій державі в діях проти Литви та засудити її до двох років позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

Також обвинувачену прагнуть засудити за публічну підтримку міжнародних злочинів, злочинів СРСР, їх заперечення або грубе применшення.

Швенченене потрапила в поле зору правоохоронних органів після поїздки до Білорусі, де, згідно з матеріалами справи, вона та інші фігуранти справи брали участь у білоруських та російських медіапрограмах, публічно підтримували політику авторитарних держав та заперечували легітимність литовського Сейму.

Нагадаємо, прокуратура Латвії висунула звинувачення прокремлівській активістці Поліні Камльовій з Резекне в тому, що вона переказала близько 43 євро за придбання пристрою для придушення дронів, щоб передати його російським військовим.

А в Естонії засудили одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.