В Литве пророссийскую активистку оштрафовали на 800 евро за георгиевскую ленту

В Литве пророссийская активистка Эрика Швенченене получила очередной административный штраф за демонстрацию символов коммунистических, тоталитарных или авторитарных режимов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Женщину оштрафовали на 800 евро за демонстрацию георгиевской ленты, советской пятиконечной звезды и других советских символов на своем канале в YouTube.

Женщина не согласна с штрафом, настаивая на том, что не она демонстрировала запрещенные в Литве символы в видео, опубликованном на канале. Швенченене отмечает, что лента и другие символы появились в приветственном видео без ее ведома, из-за чего она очень рассердилась на своих товарищей.

Швенченене, которая в среду присутствовала на заседании Вильнюсского городского районного суда, заявила, что не совершила никакого преступления и не контролировала аккаунт на YouTube.

"Прошу закрыть дело и вынести оправдательный приговор", – обратилась она к суду.

В июне этого года Швенченене была оштрафована полицией Вильнюсского уезда. Несколько лет назад её оштрафовали на 700 евро за публикацию изображения лидера большевиков Владимира Ленина с подписью. Женщина сообщила суду, что уже почти завершила выплату того штрафа, но теперь получила второй.

Согласно закону, указанное административное правонарушение, если оно совершено повторно, наказывается штрафом в размере от 500 до 900 евро для физических лиц и от 800 до 1 500 евро для руководителей или других ответственных лиц юридических лиц.

Литовские СМИ напоминают, что Генеральная прокуратура предлагает признать Швенченене виновной по уголовному делу за содействие другому государству в действиях против Литвы и приговорить её к двум годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания.

Также обвиняемую намерены осудить за публичную поддержку международных преступлений, преступлений СССР, их отрицание или грубое преуменьшение.

Швенченене попала в поле зрения правоохранительных органов после поездки в Беларусь, где, согласно материалам дела, она и другие фигуранты дела участвовали в белорусских и российских медиапрограммах, публично поддерживали политику авторитарных государств и отрицали легитимность литовского Сейма.

Напомним, прокуратура Латвии предъявила обвинение прокремлевской активистке Полине Камлевой из Резекне в том, что она перечислила около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.

А в Эстонии одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.