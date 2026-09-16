У Словаччині загорівся цех збройової компанії, яка виробляє боєприпаси

У середу словацькі пожежники гасять пожежу у місті Снина у будівлі, яка належить компанії ZVS Holding, що виробляє боєприпаси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Noviny.sk.

За словами представника групи MSM, якій належить цей холдинг, пожежа спалахнула на даху будівлі під час ремонтних робіт, що проводилися сторонньою компанією.

Про пожежу вперше повідомила Facebook-сторінка Dianie v Snine після полудня. Від цеху піднімався чорний дим. "У районі колишнього заводу Vihorlat повідомляється про велику пожежу, на місце події виїхало кілька пожежних машин!" – йшлося у дописі.

Густий чорний дим було видно з кількох районів міста, повідомляє Noviny.sk. Міська влада порадила мешканцям обмежити перебування на відкритому повітрі у зв’язку з триваючими гасіннями.

Фото: Mesto Snina / Facebook

"Просимо мешканців не наближатися до місця пожежі та дотримуватися вказівок рятувальників", – закликали містян.

MSM Group належить до Czechoslovak Group (CSG) мільярдера Міхала Стрнада. ZVS Holding спеціалізується на виробництві велико- та середньокаліберних боєприпасів для танків, артилерії та ракетних установок, а також на виробництві мінометних снарядів.

Речник CSG Андрей Чіртек повідомив виданню Novinky, що пожежу на виробничій території MSM Group було виявлено о 12:00. "Пожежа спалахнула на даху будівлі під час її ремонту, який виконувала зовнішня підрядна компанія", – зазначив він.

Він підкреслив, що всіх співробітників було негайно евакуйовано і ніхто не постраждав. За його словами, пожежу вдалося локалізувати через дві години, а гасіння продовжувалося у співпраці з пожежниками.

"У зв’язку з інцидентом виробництво на постраждалому виробничому об’єкті було тимчасово призупинено. Масштаби збитків та причини пожежі ще будуть оцінені та з’ясовані. Ми не будемо коментувати їх детальніше до завершення розслідування. Компанія повністю співпрацює з пожежниками та відповідними органами влади", – підсумував Чіртек.

Нагадаємо, пожежа спалахнула пізно увечері 11 вересня на складі боєприпасів виробника зброї EMKO в центральній частині Болгарії.

Міністр внутрішніх справ Болгарії відзначив схожість цього випадку з попередньою пожежею на складі ЕМКО у серпні. Прокуратура розглядає як потенційно можливі усі версії, включно зі злим умислом.

ЕМКО належить бізнесмену Еміліану Гебрєву, який у 2015 році, ймовірно, пережив отруєння "Новічком".