В Словакии загорелся цех оружейной компании, производящей боеприпасы

В среду словацкие пожарные тушат пожар в городе Снина в здании, принадлежащем компании ZVS Holding, которая производит боеприпасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Noviny.sk.

По словам представителя группы MSM, которой принадлежит этот холдинг, пожар вспыхнул на крыше здания во время ремонтных работ, проводившихся сторонней компанией.

О пожаре впервые сообщила страница в Facebook Dianie v Snine после полудня. От цеха поднимался черный дым. "В районе бывшего завода Vihorlat сообщается о крупном пожаре, на место происшествия выехало несколько пожарных машин!" – говорилось в посте.

Густой черный дым был виден из нескольких районов города, сообщает Noviny.sk. Городские власти посоветовали жителям ограничить пребывание на открытом воздухе в связи с продолжающимися тушениями.

Фото: Mesto Snina / Facebook

"Просим жителей не приближаться к месту пожара и следовать указаниям спасателей", – призвали горожан.

MSM Group входит в состав Czechoslovak Group (CSG) миллиардера Михала Стрнада. ZVS Holding специализируется на производстве крупно- и среднекалиберных боеприпасов для танков, артиллерии и ракетных установок, а также на производстве минометных снарядов.

Пресс-секретарь CSG Андрей Чиртек сообщил изданию Novinky, что пожар на производственной территории MSM Group был обнаружен в 12:00. "Пожар вспыхнул на крыше здания во время его ремонта, который выполняла внешняя подрядная компания", – отметил он.

Он подчеркнул, что все сотрудники были немедленно эвакуированы и никто не пострадал. По его словам, пожар удалось локализовать через два часа, а тушение продолжалось на месте происшествия в сотрудничестве с пожарными.

"В связи с инцидентом производство на пострадавшем производственном объекте было временно приостановлено. Масштабы ущерба и причины пожара еще будут оценены и выяснены. Мы не будем комментировать их подробнее до завершения расследования. Компания полностью сотрудничает с пожарными и соответствующими органами власти", – подытожил Чиртек.

Напомним,пожар вспыхнул поздно вечером 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO в центральной части Болгарии.

Министр внутренних дел Болгарии отметил сходство этого случая с предыдущим пожаром на складе EMKO в августе. Прокуратура рассматривает в качестве потенциально возможных все версии, включая злой умысел.

EMKO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, который в 2015 году, вероятно, пережил отравление "Новичком".