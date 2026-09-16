Президент Литви пропонує виробляти дрони в країні та передавати їх Україні  

Литовський президент Гітанас Науседа пропонує частину щорічної допомоги, що виділяється Україні, використовувати для виробництва дронів у Литві – безпілотники з використанням українських технологічних знань вироблялися б на литовських підприємствах і передавалися б Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За словами Науседи, така модель водночас сприяла б розвитку оборонної промисловості Литви, створенню робочих місць та зниженню вартості вироблених дронів.

"Ми дійсно надаємо Україні чималу допомогу – понад 0,25 % валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно, тобто понад 230 млн євро. Значну частину цієї суми ми могли б використати для виробництва дронів для потреб України", – заявив Науседа журналістам у середу після засідання Державної ради оборони.

"Виробляти їх тут, у Литві, разом з українцями, використовуючи їхнє ноу-хау, і передавати їм як допомогу. Це й робочі місця, й технологічні знання, й розвиток промисловості тут", – пояснив президент Литви.

За словами Науседи, така модель дозволила б збільшити обсяги виробництва дронів у Литві та підвищити конкурентоспроможність оборонної промисловості країни.

"Це збільшило б обсяги, посилило б ефект масштабу, знизило б вартість продукції та зробило б нас більш конкурентоспроможними на цьому ринку", – заявив глава держави.

Президент також розкритикував надто повільні темпи співпраці Литви та України у сфері виробництва дронів. За його словами, з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським уже підписано дві угоди, проте реальне виробництво в Литві досі не розпочалося в необхідних масштабах.

"Ми вже фактично підписали дві угоди з президентом України Володимиром Зеленським, і сьогодні, на жаль, я все ще змушений констатувати, що виробництво дронів у Литві не набирає обертів", – сказав Науседа.

Він зазначив, що раніше вважав головною перешкодою затягування процедур ліцензування з української сторони, однак тепер бачить проблеми й з литовської сторони.

"Якщо тривалий час я вважав, що це пов’язано з певними особливостями ліцензування з української сторони та тривалим терміном, необхідним для отримання ліцензій, то сьогодні дедалі більше вважаю, що частка провини є й на нашому боці", – сказав литовський президент.

За оцінкою президента, щоб співпраця дійсно набрала обертів, Литві слід передбачити досить великі обсяги замовлень.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізує Drone Deal з Німеччиною. Перед цим таку угоду було підписано із Норвегією.