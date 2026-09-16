Президент Литвы предлагает производить дроны в стране и передавать их Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает использовать часть ежегодной помощи, выделяемой Украине, для производства дронов в Литве – беспилотники, созданные с использованием украинских технологий, изготавливались бы на литовских предприятиях и передавались бы Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

По словам Науседы, такая модель одновременно способствовала бы развитию оборонной промышленности Литвы, созданию рабочих мест и снижению стоимости производимых дронов.

"Мы действительно оказываем Украине немалую помощь – более 0,25 % валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно, то есть более 230 млн евро. Значительную часть этой суммы мы могли бы использовать для производства дронов для нужд Украины", – заявил Науседа журналистам в среду после заседания Государственного совета обороны.

"Производить их здесь, в Литве, вместе с украинцами, используя их ноу-хау, и передавать им в качестве помощи. Это и рабочие места, и технологические знания, и развитие промышленности здесь", – пояснил президент Литвы.

По словам Науседы, такая модель позволила бы увеличить объемы производства дронов в Литве и повысить конкурентоспособность оборонной промышленности страны.

"Это увеличило бы объемы, усилило бы эффект масштаба, снизило бы стоимость продукции и сделало бы нас более конкурентоспособными на этом рынке", – заявил глава государства.

Президент также раскритиковал слишком медленные темпы сотрудничества Литвы и Украины в сфере производства дронов. По его словам, по этому вопросу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже подписаны два соглашения, однако реальное производство в Литве до сих пор не началось в необходимых масштабах.

"Мы уже фактически подписали два соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и сегодня, к сожалению, я все еще вынужден констатировать, что производство дронов в Литве не набирает обороты", – сказал Науседа.

Он отметил, что ранее считал главным препятствием затягивание процедур лицензирования со стороны Украины, однако теперь видит проблемы и со стороны Литвы.

"Если долгое время я считал, что это связано с определенными особенностями лицензирования со стороны Украины и длительным сроком, необходимым для получения лицензий, то сегодня все больше склоняюсь к мнению, что доля вины лежит и на нашей стороне", – сказал литовский президент.

По оценке президента, чтобы сотрудничество действительно набрало обороты, Литве следует предусмотреть достаточно большие объемы заказов.

Как сообщала "Европейская правда", в июле ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – "обеспечить единую, согласованную рамку сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки" полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает работу над Drone Deal с Германией. До этого такое соглашение было подписано с Норвегией.