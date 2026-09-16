Історичні суперечки, вступ в ЄС і мирні переговори – головне з інтерв'ю глави МЗС Польщі

Наприкінці минулого тижня Київ відвідав Радослав Сікорський – міністр закордонних справ та віцепрем’єр уряду Польщі.

Відносини Києва і Варшави – не у найкращому стані. Та якщо треба визначити тих польських топполітиків, хто намагається їх полагодити, то Радек Сікорський точно має обійняти у цьому списку чільне місце. Тому ми зустрілися з ним, щоби почути його думки, ідеї, а також претензії, що він виголошує на адресу України.

Інтерв'ю з ним записали на полях щорічної зустрічі Yalta European Strategy; розмова відбулася ще до резонансних заяв міністра про готовність Польщі оборонятися від РФ, а також до початку ударів РФ по цілях поблизу польського кордону, тому в інтерв’ю немає питань на цю тему.

А почали розмову з нещодавньої антиукраїнської провокації у Польщі.

Текстова версія інтерв’ю (а є ще відеоверсія) – в матеріалі Сікорський: Ми не блокуємо переговори України з ЄС, але на шляху у вас точно будуть проблеми. Далі – основні його тези.

Гжегож Браун, який понівечив український меморіал у Польщі, – представник крайнього правого крила польської політики. Він – фашист, антисеміт і злочинець. Він настільки токсичний, що ніхто не припускає і думки про коаліцію з ним.

На жаль, у нас дійсно трапляються злочини і навіть насильство через етнічні упередження. Але поліція швидко й рішуче реагує.

А ще у нас є суперечки щодо історичних фактів, які підігріваються тими, хто бажає зла як Україні, так і Польщі. І тут я хочу нагадати, що коли спалахнула остання суперечка між лідерами наших країн (йдеться про так званий "орденопад". – ЄП), їх за це похвалив Дмитрій Медведєв.

Для того, щоб усунути причину нападів на українців, політикам обох країн слід діяти відповідальніше і не використовувати проблеми минулого для розпалювання ненависті між поляками та українцями сьогодні.

Кожна країна має свої історичні наративи. Але не забувайте, що ці наративи оцінюватимуть також інші.

У вас в Україні є чимало справжніх героїв, як-от герої опору проти російської агресії. Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого. У деяких із них – неоднозначна репутація. А нам не потрібні нові історичні суперечки.

Але, звісно, у нас теж є суперечливі герої. І не тільки у нас.

Що ж стосується вступу України в ЄС: Польща не блокуватиме відкриття глав для України. Але це не виключає того, що з деяких питань у нас будуть складні переговори. І ми знаємо, про що йдеться.

Сільське господарство буде складним питанням. Ваші водії-далекобійники зараз конкурентніші за польських. Тому на нас ще чекають палкі дискусії з цього приводу.

Але суть європейської інтеграції полягає в тому, що загалом вона вигідна обом сторонам. Та є окремі сектори, що непропорційно постраждають. До того ж і у вас, і у нас є вплив політики.

Механізм відкриття кластерів такий: спочатку Єврокомісія має підтвердити, що Україна відповідає критеріям для відкриття кластерів. Потім йде політичне рішення відкрити переговори.

Польща не заперечує проти відкриття кластерів і не блокує жодного розділу, але є інші країни, які проти.

Відкриття розділу це початок переговорів. На цьому шляху точно будуть проблеми, так само вони були у нас із Західною Європою. Наприклад, нам довелося закрити деякі молокопереробні заводи через квоти, які ми отримали від ЄС. І вам теж доведеться ухвалювати болючі рішення.

Але чи принесло членство в ЄС користь для Польщі? Так, принесло!

У референдумі щодо вступу України в Євросоюз немає потреби.

Європа потребує України. Ви зупиняєте російський імперіалізм, який є загрозою для всією Європи, а не лише для Східної.

Реалістичним шляхом залучення України до безпекової архітектури Європи – це ваша перемога. Тоді ви станете експортером військових технологій, а ми будемо вчитися вести сучасну війну у ваших військових академіях.

Польща вимагає участі у мирних переговорах, бо є єдиною країною в Європі, яка межує як з Росією, так і з Україною, а також доставляє 95% усієї допомоги Києву. Результати переговорів про мир напряму впливатимуть на Польщу.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Сікорський: Ми не блокуємо переговори України з ЄС, але на шляху у вас точно будуть проблеми.