Глава МЗС Польщі зауважив Навроцькому, що його рішенню зраділи у Москві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу президента Кароля Навроцького на те, як у Росії відреагували на його рішення відкликати нагороду президента України через перейменування одного з підрозділів на честь героїв УПА.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сікорський у своєму X звернув увагу на допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва. Медведєв, коментуючи рішення Навроцького щодо відкликання ордена у Зеленського, заявив, що це "нарешті" сталося.

Вдаючись до традиційних "нацистських" епітетів щодо президента України, він висловив думку, що для Зеленського, мовляв, і не була цінною найвища польська нагорода.

"Є підтримка, президенте Навроцький", – прокоментував заяву Медведєва очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників". Водночас він не став коментувати, чи зробить необхідні з його боку процедурні кроки для затвердження рішення Навроцького.

Українська сторона поки не коментує, чи вплине скандал на поїздку Зеленського до Гданська, де пройде цьогорічна Конференція з відновлення України.

Читайте також Пастка Білого Орла: як погрози Зеленському зіграли проти самого президента Польщі.