Исторические споры, вступление в ЕС и мирные переговоры – основное из интервью главы МИД Польши

В конце прошлой недели Киев посетил Радослав Сикорский – министр иностранных дел и вице-премьер правительства Польши.

Отношения Киева и Варшавы находятся не в лучшем состоянии. Но если нужно определить тех польских топ-политиков, кто пытается их наладить, то Радек Сикорский точно должен занять в этом списке видное место. Поэтому мы встретились с ним, чтобы услышать его мысли, идеи, а также претензии, которые он высказывает в адрес Украины.

Интервью с ним записали в кулуарах ежегодной встречи Yalta European Strategy; беседа состоялась ещё до резонансных заявлений министра о готовности Польши защищаться от РФ, а также до начала ударов РФ по целям вблизи польской границы, поэтому в интервью нет вопросов на эту тему.

А начали разговор с недавней антиукраинской провокации в Польше.

Текстовая версия интервью (а есть ещё и видеоверсия) – в материале Сикорский: Мы не блокируем переговоры Украины с ЕС, но на пути у вас точно будут проблемы. Далее – основные его тезисы.

Гжегож Браун, который осквернил украинский мемориал в Польше, – представитель крайне правого крыла польской политики. Он – фашист, антисемит и преступник. Он настолько токсичен, что никто и не думает о коалиции с ним.

К сожалению, у нас действительно происходят преступления и даже насилие на почве этнических предрассудков. Но полиция быстро и решительно реагирует.

А ещё у нас есть споры об исторических фактах, которые подогреваются теми, кто желает зла как Украине, так и Польше. И здесь я хочу напомнить, что когда разгорелся последний спор между лидерами наших стран (речь идёт о так называемом "орденопаде". – ЕП), их за это похвалил Дмитрий Медведев.

Чтобы устранить причину нападений на украинцев, политикам обеих стран следует действовать более ответственно и не использовать проблемы прошлого для разжигания ненависти между поляками и украинцами сегодня.

У каждой страны есть свои исторические нарративы. Но не забывайте, что эти нарративы будут оценивать и другие.

У вас в Украине немало настоящих героев, таких как герои сопротивления российской агрессии. Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. У некоторых из них – неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры.

Но, конечно, у нас тоже есть неоднозначные герои. И не только у нас.

Что же касается вступления Украины в ЕС: Польша не будет блокировать открытие глав для Украины. Но это не исключает того, что по некоторым вопросам нас ждут сложные переговоры. И мы знаем, о чем идет речь.

Сельское хозяйство будет сложным вопросом. Ваши дальнобойщики сейчас более конкурентоспособны, чем польские. Поэтому нас еще ждут жаркие дискуссии по этому поводу.

Но суть европейской интеграции заключается в том, что в целом она выгодна обеим сторонам. Однако есть отдельные секторы, которые непропорционально пострадают. К тому же и у вас, и у нас есть влияние политики.

Механизм открытия кластеров таков: сначала Еврокомиссия должна подтвердить, что Украина соответствует критериям для открытия кластеров. Затем следует политическое решение об открытии переговоров.

Польша не возражает против открытия кластеров и не блокирует ни один раздел, но есть другие страны, которые против.

Открытие раздела – это начало переговоров. На этом пути точно будут проблемы, так же как они были у нас с Западной Европой. Например, нам пришлось закрыть некоторые молокоперерабатывающие заводы из-за квот, которые мы получили от ЕС. И вам тоже придется принимать болезненные решения.

Но принесло ли членство в ЕС пользу Польше? Да, принесло!

В референдуме о вступлении Украины в Евросоюз нет необходимости.

Европа нуждается в Украине. Вы сдерживаете российский империализм, представляющий угрозу для всей Европы, а не только для Восточной.

Реалистичный путь вовлечения Украины в архитектуру безопасности Европы – это ваша победа. Тогда вы станете экспортером военных технологий, а мы будем учиться вести современную войну в ваших военных академиях.

Польша требует участия в мирных переговорах, поскольку является единственной страной в Европе, которая граничит как с Россией, так и с Украиной, а также доставляет 95% всей помощи Киеву. Результаты мирных переговоров будут напрямую влиять на Польшу.

Полная версия интервью – в материале Сикорский: Мы не блокируем переговоры Украины с ЕС, но на пути у вас точно будут проблемы.