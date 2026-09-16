Науседа зустрівся зі спецпосланцем США після його візиту в Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа у середу, 16 вересня, зустрівся зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Науседа заявив, що, попри звільнення Білоруссю політичних в’язнів, режим у Мінську залишається незмінним.

"Ми хотіли б застерегти від ототожнення певного гуманітарного прогресу – досягнутого виключно завдяки тиску з боку США – із ширшими політичними змінами та змінами у сфері безпеки в Білорусі. Попри ці гуманітарні жести, загальна ситуація з безпекою залишається практично незмінною", – сказав він.

Президент наголосив, що з Білорусі до Литви залітають безпілотники, а також продовжують напливати нелегальні мігранти. Проте він привітав досягнуту домовленість про звільнення деяких політичних в’язнів і запевнив у повній підтримці Литви Сполучених Штатів.

"Литва й надалі надаватиме необхідну підтримку гуманітарній місії США та звільненим політичним в’язням, щоб вони могли перетнути державний кордон між Литвою та Білоруссю, і забезпечить усю необхідну допомогу", – додав Науседа.

Цього дня Коул під час візиту до Мінська оголосив, що 25 білоруських політв’язнів звільнили.

В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".