Науседа встретился со спецпосланцем США после его визита в Беларусь

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 16 сентября, встретился со специальным посланником США Джоном Коулом.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Науседа заявил, что, несмотря на освобождение Беларусью политических заключенных, режим в Минске остается прежним.

"Мы хотели бы предостеречь от отождествления определённого гуманитарного прогресса – достигнутого исключительно благодаря давлению со стороны США – с более широкими политическими изменениями и изменениями в сфере безопасности в Беларуси. Несмотря на эти гуманитарные жесты, общая ситуация с безопасностью остаётся практически неизменной", – сказал он.

Президент подчеркнул, что из Беларуси в Литву залетают беспилотники, а также продолжают прибывать нелегальные мигранты. Однако он приветствовал достигнутую договоренность об освобождении некоторых политических заключенных и заверил в полной поддержке Литвы со стороны Соединенных Штатов.

"Литва и впредь будет оказывать необходимую поддержку гуманитарной миссии США и освобожденным политическим заключенным, чтобы они могли пересечь государственную границу между Литвой и Беларусью, и обеспечит всю необходимую помощь", – добавил Науседа.

В этот день Коул во время визита в Минск объявил, что 25 белорусских политзаключенных освободили.

В обмен на освобождение политзаключённых США снядут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".