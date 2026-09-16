У Польщі затримали чоловіка, який запустив дрон на святі за участі Навроцького

У Польщі затримали чоловіка з околиць Тарнова (Малопольське воєводство) у зв’язку з недільним інцидентом з дроном під час свята врожаю в підкарпатській Тринчі, у заході брала участь президентська пара.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Затриманий чоловік приїхав на свято врожаю, щоб подивитися виступ своєї дівчини, яка разом із Сільським жіночим гуртком планувала станцювати навколо вінка врожаю.

Поліцейським, які забезпечували безпеку заходу і помітили дрон, він пояснив, що хотів зняти цей виступ з повітря. Він заявив, що не помітив інформації про заборону польотів, введену в цій зоні.

Заборона була введена Польською агенцією повітряного судноплавства у зв’язку з заходом за участю президента Кароля Навровського та його дружини.

У цій справі прокуратура порушила провадження щодо порушення положень авіаційного законодавства.

Чоловіка, якого допитали як свідка, відпустили додому.

Раніше у Британії затримали чоловіка, який нібито погрожував у соцмережах правопопулістському політику Найджелу Фараджу.

У Польщі затримали українця, який буцімто погрожував в інтернеті президенту Каролю Навроцькому.