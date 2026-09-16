В Польше задержали мужчину, запустившего дрон на празднике с участием Навроцкого

В Польше задержали мужчину из окрестностей Тарнова (Малопольское воеводство) в связи с произошедшим в воскресенье инцидентом с дроном во время праздника урожая в подкарпатской Тринче, в котором принимала участие президентская чета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Задержанный мужчина приехал на праздник урожая, чтобы посмотреть выступление своей девушки, которая вместе с Сельским женским кружком планировала станцевать вокруг венка урожая.

Полицейским, обеспечивавшим безопасность мероприятия и заметившим дрон, он объяснил, что хотел снять это выступление с воздуха. Он заявил, что не заметил информации о запрете полетов, введенном в этой зоне.

Запрет был введен Польским агентством воздушного судоходства в связи с мероприятием с участием президента Кароля Навровского и его супруги.

По данному делу прокуратура возбудила производство по факту нарушения положений авиационного законодательства.

Мужчину, которого допросили в качестве свидетеля, отпустили домой.

Ранее в Великобритании задержали мужчину, который якобы угрожал в соцсетях правопопулистскому политику Найджелу Фараджу.

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