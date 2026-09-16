Фінляндія та Швеція планують використовувати спільно морські дрони, щоб стежити за морем

Фінляндія та Швеція розглядають можливість спільних закупівель морських дронів, або безпілотних катерів спостереження, з метою підвищення рівня безпеки в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Командувач військово-морських сил Туомас Тіілікайнен оголосив про ці плани в середу після зустрічі зі своїм шведським колегою на острові Суоменлінна.

Співпраця може розпочатися вже цього року. Проєкт передбачає використання надводних дронів, які зовні нагадують вітрильники та оснащені датчиками й камерами-радарами.

Підтримка Швеції дозволить Фінляндії зосередити свої ресурси на боротьбі з дронами, які можуть збитися з курсу з України у східній частині Фінської затоки.

Протягом весни у Фінляндії було кілька випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський тоді запропонував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі drone deal.