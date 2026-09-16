Финляндия и Швеция планируют совместно использовать морские дроны для наблюдения за морем

Финляндия и Швеция рассматривают возможность совместных закупок морских дронов, или беспилотных катеров наблюдения, с целью повышения уровня безопасности в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Командующий военно-морскими силами Туомас Тииликайнен объявил об этих планах в среду после встречи со своим шведским коллегой на острове Суоменлинна.

Сотрудничество может начаться уже в этом году. Проект предусматривает использование надводных дронов, которые внешне напоминают парусники и оснащены датчиками и камерами-радарами.

Поддержка Швеции позволит Финляндии сосредоточить свои ресурсы на борьбе с дронами, которые могут сбиться с курса из Украины в восточной части Финского залива.

В течение весны в Финляндии было несколько случаев, когда украинские дроны, летевшие для атаки портов РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате drone deal.