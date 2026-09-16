Франция продолжит помощь бизнесу в связи с подорожанием топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Правительство Франции продлит действие целевой помощи для отраслей, наиболее пострадавших от недавнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление аппарата премьер-министра страны, передает "Европейская правда".

Отмечается, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обратился к министрам с просьбой продлить действие помощи на два месяца – до 31 декабря – в ответ на возобновление напряженности, которая нарушает поставки с Ближнего Востока.

"Цель заключается в том, чтобы защитить экономическую деятельность, занятость и рост, одновременно обеспечив предприятиям большую уверенность до конца года. Приоритетом является предотвращение того, чтобы совокупное воздействие энергетических и климатических потрясений ещё больше ослабило производство и деятельность предприятий", – говорится в заявлении.

Хотя Франция пыталась компенсировать часть последствий высоких затрат на энергоносители, ей пришлось ограничить меры поддержки, поскольку она борется с неудержимым ростом бюджетного дефицита.

На прошлой неделе правительство отказалось от планов сократить дефицит в этом году, поскольку экономический рост замедляется сильнее, чем ожидалось.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп утверждал, что Иран "очень хочет как можно скорее" заключить соглашение. Ранее он заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на её возможное влияние на успехи Республиканской партии на выборах.