Через сильні зливи на сході Іспанії перекривали дороги, загинула людина

Сильні зливи на сході Іспанії у середу спричинили численні проблеми з дорожнім рухом і транспортом; через негоду неподалік Барселони загинула людина.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Зливи в автономній області Валенсія у середу спричинили численні перекриття доріг та інциденти. У деяких громадах скасували заняття у навчальних закладах.

Безпосередньо у місті Валенсія через негоду призупиняли роботу метро та аеропорту, через підтоплення стадіону перенесли футбольний матч. У четвер робота метро і трамваїв відновилася, але курсувати вони можуть з меншим інтервалом, ніж зазвичай.

Неподалік Барселони внаслідок негоди загинула людина. Близько 11 години вечора у надзвичайні служби повідомили, що бачили падіння автомобіля у потік.

Вранці тіло водія знайшли за 500 метрів від місця, де виявили віднесену водою машину.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible.



Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l'home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS – Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Нагадаємо, восени 2024 року повені у Валенсії забрали життя понад 200 людей і стали одними з найгірших в Європі в цьому столітті.

Минулого тижня одна людина загинула внаслідок негоди на півночі Італії.