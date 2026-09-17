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Через сильні зливи на сході Іспанії перекривали дороги, загинула людина

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Новини — Четвер, 17 вересня 2026, 09:51 — Марія Ємець

Сильні зливи на сході Іспанії у середу спричинили численні проблеми з дорожнім рухом і транспортом; через негоду неподалік Барселони загинула людина.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда". 

Зливи в автономній області Валенсія у середу спричинили численні перекриття доріг та інциденти. У деяких громадах скасували заняття у навчальних закладах.

Безпосередньо у місті Валенсія через негоду призупиняли роботу метро та аеропорту, через підтоплення стадіону перенесли футбольний матч. У четвер робота метро і трамваїв відновилася, але курсувати вони можуть з меншим інтервалом, ніж зазвичай. 

Неподалік Барселони внаслідок негоди загинула людина. Близько 11 години вечора у надзвичайні служби повідомили, що бачили падіння автомобіля у потік. 

Вранці тіло водія знайшли за 500 метрів від місця, де виявили віднесену водою машину. 

Нагадаємо, восени 2024 року повені у Валенсії забрали життя понад 200 людей і стали одними з найгірших в Європі в цьому столітті. 

Минулого тижня одна людина загинула внаслідок негоди на півночі Італії.

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Іспанія стихійні лиха
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