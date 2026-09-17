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Из-за сильных ливней на востоке Испании перекрывали дороги, погиб человек

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Новости — Четверг, 17 сентября 2026, 09:51 — Мария Емец

Сильные ливни на востоке Испании в среду вызвали многочисленные проблемы с дорожным движением и транспортом; из-за непогоды недалеко от Барселоны погиб человек.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Ливни в автономной области Валенсия в среду привели к многочисленным перекрытиям дорог и инцидентам. В некоторых муниципалитетах отменили занятия в учебных заведениях.

Непосредственно в городе Валенсия из-за непогоды приостановили работу метро и аэропорта, из-за подтопления стадиона перенесли футбольный матч. В четверг работа метро и трамваев возобновилась, но они могут курсировать с меньшим интервалом, чем обычно.

Недалеко от Барселоны в результате непогоды погиб человек. Около 23:00 в службы экстренной помощи поступило сообщение о том, что автомобиль упал в поток.

Утром тело водителя нашли в 500 метрах от места, где обнаружили унесённую водой машину. 

Напомним, осенью 2024 года наводнения в Валенсии унесли жизни более 200 человек и стали одними из самых страшных в Европе в этом столетии.

На прошлой неделе один человек погиб в результате непогоды на севере Италии.

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Испания стихийные бедствия
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