У Мерца підтвердили скасування його поїздки на Генасамблею ООН

В офісі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца підтвердили, що той не поїде в Нью-Йорк, де, зокрема мав взяти участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Відповідну заяву офісу Мерца наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Наступного вівторка у Нью-Йорку Мерц мав отримати премію імені Генрі Кіссінджера в Нью-Йорку та виступити з промовою перед Генасамблеєю.

Однак протягом останніх кількох днів низка консерваторів відкрито критикувала лідера партії та звинувачувала його низькі рейтинги у низці невдалих результатів на нещодавніх регіональних виборах.

70-річний політик, якого було обрано у травні 2025 року, має найнижчі показники схвалення серед усіх німецьких канцлерів за всю історію.

"На відміну від початкових планів, канцлер не поїде до Нью-Йорка наступного тижня, оскільки його присутність необхідна в Берліні", – йдеться у заяві його офісу, надісланій електронною поштою.

Замість поїздки до Нью-Йорка наступного тижня Мерц планує взяти участь у засіданні керівництва ХДС та у засіданні фракції у Берліні.

Це відбувається на тлі того, як 6 вересня на земельних виборах у Саксонії-Ангальт перемогла "АдН".

У кількох німецьких політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

А нові соціальні опитування свідчать, що рейтинг керівного у Німеччині консервативного блоку ХДС/ХСС складає 18% – це найнижчий показник за всю історію.

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