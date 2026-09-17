СМИ: Мерцу грозит отставка из-за низких рейтингов его партии

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу грозит отставка уже в эти выходные, спустя всего 16 месяцев после вступления в должность.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Накануне двух ключевых выборов в федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин, которые состоятся в это воскресенье, 20 сентября, и на которых правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца рискует потерпеть болезненные поражения, высокопоставленные члены партии в частном порядке обсуждают, нужна ли Германии смена канцлера, чтобы остановить стремительное падение поддержки правительства.

Национальная популярность Мерца на этой неделе упала до всего 14%, а новый опрос показывает, что его консервативный партийный альянс ХДС/ХСС опустился до беспрецедентно низкого уровня – всего 18%.

Этот же опрос показывает, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" лидирует с результатом 29%. "АдГ" также заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, едва не набрав абсолютное большинство, тогда как ХДС Мерца потеряла более половины поддержки избирателей.

Как отмечает издание, европейские и международные союзники с удивлением наблюдают за тем, как Германия, некогда оплот стабильности на протяжении 16 лет правления Ангелы Меркель, потенциально сталкивается со своей второй стремительной сменой руководства. Ведь предшественник Мерца Олаф Шольц стал свидетелем распада своей правящей коалиции в ноябре 2024 года.

Отмена Мерцем поездки на Генеральную ассамблею ООН на следующей неделе резко высветила масштабы его внутреннего кризиса.

Подробнее об этом читайте в статье: "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.