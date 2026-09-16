Зеленський: РФ двічі намагалась атакувати мій літак над Молдовою
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати його літак дронами, коли той летів через Молдову.
Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент розповів в інтерв'ю CBS News.
Зеленський зазначив, що російські дрони цілеспрямовано атакували Молдову, коли літак із ним перебував у повітряному просторі цієї країни.
"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони (РФ. – Ред.) атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони вчинили так само", – сказав він.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре раніше заявив, що літак Зеленського "ледь не був збитий" дроном у повітряному просторі Молдови, коли український лідер вилітав з візитом до Осло.
Зеленський повідомив CBS News, що один або два дрони також проникли в повітряний простір Молдови під час його зворотного польоту до України через кілька днів – про цей інцидент раніше не повідомлялося.
За словами президента, це було частиною російської стратегії залякування його та інших іноземних лідерів.
Як повідомляла "Європейська правда", в уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України з Молдови до Норвегії затримався через дрони у повітряному просторі країни.
Зеленський з першою леді перебували у Норвегії 8-9 вересня. Основною причиною візиту став похорон короля Гаральда V, на який прибули багато іноземних гостей. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".