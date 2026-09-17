Воздушное пространство Молдовы вновь нарушил дрон, вероятно, российский

Утром 17 сентября воздушное пространство Молдовы вновь нарушил беспилотник – по всей видимости, один из российских БпЛА, атаковавших Одесскую область.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Молдовы сообщили, что дрон в 08:56 залетел в воздушное пространство страны из Одесской области со стороны Беляевки в направлении молдовского села Тудора.

Уже в 8:58 он снова вылетел в Украину – от Паланки в направлении озера Давидов Лиман.

В течение ночи 17 сентября Одесская область пережила очередную массированную атаку. Украинские Воздушные силы информировали об угрозе КАБов, боеприпасов "Бандероль" и реактивных беспилотников.

На прошлой неделе воздушное пространство Молдовы и соседней Румынии также нарушил российский беспилотник, в связи с чем задержался вылет президента Украины Владимира Зеленского в Норвегию.

Позже Зеленский заявил, что Россия дважды за последние недели пыталась атаковать его самолет дронами, когда тот летел через Молдову.