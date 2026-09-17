Макрон збирає лідерів усіх партій через "погіршення міжнародної ситуації"

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч з лідерами усіх політичних партій, щоб обговорити міжнародну ситуацію і ризики для країни.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Зустріч за участю глави держави у присутності прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню та керівників військових і розвідувальних структур, запланована на п’ятницю, 18 вересня, у Єлисейському палаці. Кожна партія може відправити свого лідера або кандидата на президентських виборах.

"З огляду на стрімке погіршення міжнародної ситуації протягом останніх днів Президент Республіки запросив у форматі "Сен-Дені" лідерів партій, представлених у парламенті, на зустріч, присвячену конфліктам на Близькому Сході та в Україні, а також їхнім наслідкам для безпеки та енергетики Франції. Військове керівництво та розвідувальні служби поділяться інформацією, якою володіє глава держави", – повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, у четвер, 17 вересня, близько сотні рибалок перекрили доступ до нафтового складу у французькому Фронтіньяні. Вони протестують, щоб привернути увагу до зростання цін на пальне.

Раніше 16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.