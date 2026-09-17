Макрон созывает лидеров всех партий в связи с "ухудшением международной обстановки"

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о встрече с лидерами всех политических партий для обсуждения международной ситуации и рисков для страны.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Встреча с участием главы государства, в присутствии премьер-министра Себастьена Лекорню и руководителей военных и разведывательных структур запланирована на пятницу, 18 сентября, в Елисейском дворце. Каждая партия может направить своего лидера или кандидата на президентских выборах.

"Учитывая стремительное ухудшение международной ситуации в последние дни, президент Республики пригласил в формате "Сен-Дени" лидеров партий, представленных в парламенте, на встречу, посвященную конфликтам на Ближнем Востоке и в Украине, а также их последствиям для безопасности и энергетики Франции. Военное руководство и разведывательные службы поделятся информацией, которой располагает глава государства", – сообщили в Елисейском дворце.

Напомним, в четверг, 17 сентября, около сотни рыбаков перекрыли доступ к нефтяному складу во французском Фронтиньяне. Они протестуют, чтобы привлечь внимание к росту цен на топливо.

Ранее, 16 сентября, правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, наиболее пострадавших от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.