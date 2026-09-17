Ультраправий польський політик Славомір Менцен разом із групою членів партії "Конфедерація" виступив у четвер перед посольством Російської Федерації у Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Учасники акції тримали антикомуністичні транспаранти, зокрема з нагадуванням про 17 вересня 1939 року. Саме тоді СРСР напав на Другу Польську Республіку.

Фото: Polsat News

Група Менцена також співала гімн Польщі, а потім почала вигукувати антикомуністичні гасла. Для забезпечення порядку на місці події також з’явилася поліція.

У четвер минуло 87 років з того часу, як Радянський Союз напав на Другу Польську Республіку та допоміг Третьому Рейху захопити країну.

Це не перша подібна подія, у якій взяв участь один із лідерів "Конфедерації". Разом з активістами своєї партії він також з’явився на 82-й річницю Варшавського повстання в Берліні. Тоді вони виступили перед Бранденбурзькими воротами.

Група з кількох десятків осіб тримала великий банер із написом: "Під час Варшавського повстання німці вбили 200 тисяч поляків, у тому числі тисячі дітей. Ми ніколи цього не забудемо!"

Як повідомив Менцен, цей слоган мав нагадати німцям про масштаби погрому, який вчинили їхні предки під час Варшавського повстання.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Зі зміною влади Варшава не відмовилася від ідеї про компенсації. Прем’єр Дональд Туск закликав Берлін "поквапитися", щоб досі живі постраждалі застали цей жест справедливості.