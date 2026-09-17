Ультраправый польский политик Славомир Менцен вместе с группой членов партии "Конфедерация" выступил в четверг перед посольством Российской Федерации в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Участники акции держали антикоммунистические плакаты, в частности с напоминанием о 17 сентября 1939 года. Именно тогда СССР напал на Вторую Польскую Республику.

Фото: Polsat News

Группа Менцена также пела гимн Польши, а затем начала скандировать антикоммунистические лозунги. Для обеспечения порядка на месте события прибыла полиция.

В четверг исполнилось 87 лет с того момента, как Советский Союз напал на Вторую Польскую Республику и помог Третьему Рейху захватить страну.

Это не первое подобное событие, в котором принял участие один из лидеров "Конфедерации". Вместе с активистами своей партии он также появился на 82-й годовщине Варшавского восстания в Берлине. Тогда они выступили перед Бранденбургскими воротами.

Группа из нескольких десятков человек держала большой баннер с надписью: "Во время Варшавского восстания немцы убили 200 тысяч поляков, в том числе тысячи детей. Мы никогда этого не забудем!"

Как сообщил Менцен, этот лозунг должен был напомнить немцам о масштабах погрома, устроенного их предками во время Варшавского восстания.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций на сумму свыше триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Со сменой власти Варшава не отказалась от идеи о компенсациях. Премьер Дональд Туск призвал Берлин "поторопиться", чтобы еще живые пострадавшие застали этот жест справедливости.