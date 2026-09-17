Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинив пропускні операції

У пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинено оформлення осіб та транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба (ДПСУ), передає "Європейська правда".

Молдовська сторона повідомила у четвер, 17 вересня, про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв'язку з технічними несправностями.

ДПСУ просить громадян обирати для подорожі інші пункти пропуску.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою, під ударом опинився КПП "Старокозаче – Тудора" – один з двох ключових КПП на одеській ділянці кордону між Україною і Молдовою, поруч з КПП "Паланка".

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня призупиняв роботу пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.