Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановил работу

В пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" на границе с Молдовой временно приостановлено оформление лиц и транспортных средств.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС), передает "Европейская правда".

Молдовская сторона сообщила в четверг, 17 сентября, о временной приостановке оформления лиц и транспортных средств в связи с техническими неисправностями.

ГПС просит граждан выбирать для поездки другие пункты пропуска.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой, под ударом оказался КПП "Старокозачье – Тудора" – один из двух ключевых КПП на одесском участке границы между Украиной и Молдовой, рядом с КПП "Паланка".

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября приостановил работу контрольно-пропускной пункт "Орловка" на границе с Румынией.