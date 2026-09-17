У Кремлі відреагували на "пекельні санкції" США проти РФ

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що РФ "стежить" за долею американського законопроєкту щодо "пекельних санкцій".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у четвер, 17 вересня, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що ухвалення законопроєкту співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про "каральні" мита для країн, які купують російські енергоресурси, "ускладнить зусилля" щодо врегулювання російсько-української війни.

"Ми, звісно, стежимо за проходженням цього документа. Це стосується недружніх дій, і, звичайно, введення якихось додаткових санкцій з боку США, безперечно, ускладнюватиме зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні", – сказав він.

Як писали, 16 вересня Палата представників США схвалила "проєкт Грема" про санкції проти РФ; тепер його має підписати президент Дональд Трамп.

Результат став оптимістичним розвитком подій – ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

У Білому домі підтвердили, що Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроєкт.

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