Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "следит" за судьбой американского законопроекта о "адских санкциях".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг, 17 сентября, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что принятие законопроекта, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о "карательных" пошлинах для стран, закупающих российские энергоресурсы, "осложнит усилия" по урегулированию российско-украинской войны.

"Мы, конечно, следим за прохождением этого документа. Речь идет о недружественных действиях, и, конечно, введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, несомненно, будет затруднять усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", – сказал он.

Как сообщалось, 16 сентября Палата представителей США одобрила "проект Грема" о санкциях против РФ; теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

Результат стал оптимистичным развитием событий – СМИ писали, что законопроект сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и может быть заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.

В Белом доме подтвердили, что Трамп планирует подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект.

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