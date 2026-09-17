Сибіга про третій за тиждень удар біля кордону з Польщею: РФ продовжує ескалацію

Глава МЗС Андрій Сибіга звернув увагу, що РФ втретє протягом одного тижня завдала удару поблизу пункту пропуску на кордоні з Польщею в Ягодині.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Міністр охарактеризував це як продовження ескалації з боку Москви.

"Ми маємо забезпечити, щоб ціна цього для Росії зростала з кожним днем. Кожен новий акт російського терору має позбавляти Росію засобів для продовження агресії та надавати Україні більше можливостей для самооборони", – заявив Сибіга.

За його словами, відповіддю має стати посилення протиповітряної оборони України, жорсткіші санкції та більший тиск на російську військову машину.

"Росія має усвідомити, що ескалація не викликає вагань. Вона має наслідки", – написав Сибіга.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.