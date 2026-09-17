Сибига о третьем за неделю ударе у границы с Польшей: РФ продолжает эскалацию

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что РФ в третий раз за неделю нанесла удар вблизи пункта пропуска на границе с Польшей в Ягодине.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Министр охарактеризовал это как продолжение эскалации со стороны Москвы.

"Мы должны обеспечить, чтобы цена этого для России росла с каждым днем. Каждый новый акт российского террора должен лишать Россию средств для продолжения агрессии и предоставлять Украине больше возможностей для самообороны", – заявил Сибига.

По его словам, ответом должно стать усиление противовоздушной обороны Украины, более жесткие санкции и усиление давления на российскую военную машину.

"Россия должна осознать, что эскалация не вызывает колебаний. Она влечет за собой последствия", – написал Сибига.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.