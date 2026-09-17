В Германии отмечается усиление российской дезинформации в отношении Мерца

В последние месяцы в Германии отмечается рост российской дезинформации в адрес канцлера Фридриха Мерца.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW и Handelsblatt.

Рост количества российской дезинформации зафиксировало Федеральное ведомство по защите конституции Германии, выполняющее функции контрразведки. Чаще всего фейки, выглядевшие как видео от известных СМИ, распространялись через X и другие социальные сети.

По данным ведомства, часть дезинформационных материалов, в центре внимания которых находится канцлер, можно отнести к так называемой кампании "Матрешка".

Кампания по распространению дезинформации "Матрешка" довольно активно действовала во время недавних выборов в местный парламент Саксонии-Анхальт. Тогда в центре внимания находились преимущественно кандидаты.

Ранее сообщалось, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу грозит отставка уже в эти выходные, всего через 16 месяцев после вступления в должность.

Между тем накануне выборов в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине все восемь глав земельных правительств от Христианско-демократического союза (ХДС) выступили в поддержку канцлера Фридриха Мерца.