Латвия отказалась от покупки систем Archer у Швеции и вместо этого приобретёт гаубицы в Чехии

Правительство Латвии пересмотрело ранее принятые решения и не будет закупать произведённые в Швеции 155-миллиметровые колёсные артиллерийские системы Archer, а вместо них приобретёт более дешёвые самоходные гаубицы чешского производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В мае 2024 года Министерство обороны начало исследование рынка с целью закупки 155-миллиметровых колесных артиллерийских систем. Финальные переговоры велись со шведской компанией BAE Systems Bofors и чешской Excalibur Army.

После получения окончательных предложений эксперты Национальных вооруженных сил (НВС) и Минобороны оценили финансовые условия, график поставок, заявленные оперативные возможности систем, предложения по выполнению требований о привлечении местной промышленности и другие факторы, включая возможности стратегического партнерства.

В июне 2025 года, ещё при правительстве Эвики Силини, Минобороны подписало со Швецией письмо о намерениях, которое предусматривало взаимное обязательство в будущем заключить межправительственное соглашение о закупке для НВС 155-миллиметровых колёсных артиллерийских систем Archer.

Письмо о намерениях не создавало юридических обязательств ни для одной из сторон ни в соответствии с международным, ни с национальным правом, поскольку служило подтверждением намерения развивать политическое и практическое сотрудничество. Поэтому латвийской стороне не придется платить никакого штрафа, подчеркивают в Минобороны.

Шведская компания, как утверждается, затянула с подачей окончательного предложения, поэтому Минобороны параллельно изучало возможности рынка и продолжало переговоры с другим претендентом.

По оценке Минобороны, чешская компания предлагает операционно равноценные системы Morana, но на более выгодных условиях в отношении цены и сроков поставки. Общедоступная информация свидетельствует, что системы Morana впервые были продемонстрированы в 2022 году и в настоящее время все еще проходят активные испытания, тогда как системы Archer производятся более десяти лет и уже поставляются шведской армии.

Теперь Минобороны повторно рассмотрело предложения шведской и чешской компаний, и во вторник министр обороны Райвис Мелнис ознакомил правительство с окончательным предложением. Государственный секретарь Минобороны Айрис Риквейлис подтвердил, что во вторник правительство, ознакомившись с подготовленной министерством информацией, решило не продолжать дальнейшие действия по закупке Archer.

Министерство в основном объясняет это решение сроками поставки и затратами, главным образом тем, что в настоящее время закупка произведенных в Швеции артиллерийских систем для Латвии невозможна.

Латвия уже проинформировала Швецию о принятом решении. В то же время Риквейлис пояснил, что Латвия, как и прежде, считает Швецию одним из важнейших партнеров в сфере обороны, а сотрудничество двух стран остается тесным и очень активным.

"У нас очень активно развивается сотрудничество в сфере закупок и промышленности, в частности в отношении приобретения для ВС систем ПВО ближнего радиуса действия, радаров наблюдения за воздушным пространством, систем командования и управления, противотанкового оружия. Это сотрудничество обязательно будет продолжаться и в будущем. Минобороны и НПС также выражают благодарность Швеции за её нынешнее и запланированное на будущее участие в многонациональной бригаде НАТО в Латвии", – заявил Риквейлис.

Риквейлис не назвал стоимость закупки Morana и количество установок, предназначенных для Латвии. В то же время он подтвердил, что первые поставки запланированы на следующий год.

Государственный секретарь Минобороны признал, что стоимость предложений шведской и чешской компаний существенно различается.

Весной американская сторона предупредила Эстонию о возможных задержках поставок заказанного оружия из-за войны с Ираном; речь шла, прежде всего, о ракетах для HIMARS.

Командующий Вооружёнными силами Литвы 11 сентября сообщил, что поставки в страну реактивных артиллерийских систем HIMARS из США задерживаются на неопределённый срок.