У Молдові з’ясовують, що спричинило гучний вибух у передмісті Кишинева

У селі східніше Кишинева вночі 18 вересня пролунав потужний вибух, правоохоронці з’ясовують його походження.

Про це повідомили у поліції Молдови, пише "Європейська правда".

О 4:20 ранку поліція отримала одразу кілька повідомлень від свідків про дуже гучний вибух у південно-західній частині села Колоніца, що розташоване за 2 км за східними околицями Кишинева. Звук зафіксували камери спостереження.

Правоохоронці виїхали обстежувати місцевість, проте на той час не виявили можливого місця вибуху чи об’єктів, які могли його спричинити. Пошуки розширили на сусідні села Долинне і Максимівку.

Місцевим мешканцям радять звертати увагу на підозрілі об’єкти і у разі виявлення таких телефонувати у поліцію.

Зазначимо, цієї ночі українська Одещина вчергове перебувала під російськими повітряними ударами, Повітряні сили повідомляли про загрозу боєприпасів "Бандероль", КАБів, реактивних безпілотників.

Як відомо, у Молдову регулярно залітають російські ударні засоби, якими атакують Україну. В ніч проти 17 вересня повітряний простір країни вчергове порушив дрон, який майже одразу вилетів назад в Україну. Також останнім часом РФ почала цілеспрямовано завдавати ударів по прикордонній інфраструктурі України з Молдовою та Румунією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати його літак дронами, коли той летів через Молдову.