В Молдове выясняют причину громкого взрыва в пригороде Кишинева

В селе к востоку от Кишинева ночью 18 сентября прогремел мощный взрыв, правоохранительные органы выясняют его причину.

Об этом сообщили в полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

В 4:20 утра полиция получила сразу несколько сообщений от свидетелей об очень громком взрыве в юго-западной части села Колоница, расположенного в 2 км к востоку от Кишинева. Звук зафиксировали камеры наблюдения.

Правоохранители выехали для обследования местности, однако на тот момент не обнаружили возможного места взрыва или объектов, которые могли его вызвать. Поиски расширили на соседние села Долинное и Максимовку.

Местным жителям рекомендуют обращать внимание на подозрительные объекты и в случае их обнаружения звонить в полицию.

Отметим, что этой ночью украинская Одесская область в очередной раз подверглась российским воздушным ударам. Военно-воздушные силы сообщали об угрозе боеприпасов "Бандероль", КАБ и реактивных беспилотников.

Как известно, в Молдову регулярно залетают российские ударные средства, которыми атакуют Украину. В ночь на 17 сентября воздушное пространство страны в очередной раз нарушил дрон, который почти сразу вылетел обратно в Украину. Также в последнее время РФ начала целенаправленно наносить удары по пограничной инфраструктуре Украины с Молдовой и Румынией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды за последние недели пыталась атаковать его самолет дронами, когда тот летел через Молдову.