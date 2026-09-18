FT: в ЄС пропонують компроміс, щоб подолати опір Франції продовженню санкцій проти РФ

Ірландське головування в Раді ЄС та Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) запропонували компроміс, щоб подолати опір Франції продовженню санкцій проти Росії.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Франція та Словаччина заблокували пропозицію щодо продовження всіх санкцій на 12 місяців, вимагаючи виключення з переліку російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Вимога Франції пов’язана з пропонованою угодою з Азербайджаном про звільнення французьких громадян.

Ця ситуація змусила терміново в понеділок продовжити дію санкцій на один тиждень, і відтоді посадовці намагаються знайти вихід із ситуації.

Посли 27 держав-членів ЄС у п'ятницю знову збираються, щоб спробувати вийти з глухого кута.

Джерела видання розповіли, що ірландське головування і EEAS запропонували можливі компроміси, які дозволили б залишити Усманова у списку, але зняти частину обмежень, зокрема замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС.

Учасники обговорень зазначили, що деякі країни, зокрема Німеччина та Італія, дали зрозуміти, що, можливо, зможуть погодитися на прохання Франції, але багато інших залишаються скептичними щодо використання санкцій ЄС для досягнення національних інтересів.

Третя група залишається рішуче проти будь-яких кроків, які, на їхню думку, послаблять режим санкцій і створять небезпечний прецедент.

"Якщо держави-члени почнуть послаблювати санкції та згладжувати їхні гострі кути, це створить правовий прецедент, який стане дуже корисним для інших олігархів, що оскаржують санкції ЄС у суді", – зазначив один із дипломатів ЄС, додавши, що не бачить способу, яким можна було б задовольнити всі сторони.

Усманов, який має давні бізнес-інтереси в Росії та зв’язки з господарем Кремля Владіміром Путіним, перебуває під санкціями ЄС з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Як повідомляла "Європейська правда", посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

12 вересня джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.

А 16 вересня, під час промови у Європарламенті, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії треба продовжувати.