Ирландское председательство в Совете ЕС и Европейская служба внешних действий (EEAS) предложили компромисс, чтобы преодолеть сопротивление Франции продлению санкций против России.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Франция и Словакия заблокировали предложение о продлении всех санкций на 12 месяцев, требуя исключения из списка российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова.

Требование Франции связано с предлагаемым соглашением с Азербайджаном об освобождении французских граждан.

Эта ситуация вынудила в понедельник в срочном порядке продлить действие санкций на одну неделю, и с тех пор чиновники пытаются найти выход из ситуации.

Послы 27 государств-членов ЕС в пятницу вновь собираются, чтобы попытаться выйти из тупика.

Источники издания сообщили, что ирландское председательство и EEAS предложили возможные компромиссы, которые позволили бы оставить Усманова в списке, но снять часть ограничений, в частности замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Участники обсуждений отметили, что некоторые страны, в частности Германия и Италия, дали понять, что, возможно, смогут согласиться на просьбу Франции, но многие другие остаются скептичными в отношении использования санкций ЕС для достижения национальных интересов.

Третья группа по-прежнему решительно против любых шагов, которые, по их мнению, ослабят режим санкций и создадут опасный прецедент.

"Если государства-члены начнут ослаблять санкции и сглаживать их острые углы, это создаст правовой прецедент, который станет очень полезным для других олигархов, оспаривающих санкции ЕС в суде", – отметил один из дипломатов ЕС, добавив, что не видит способа, которым можно было бы удовлетворить все стороны.

Усманов, имеющий давние бизнес-интересы в России и связи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, находится под санкциями ЕС с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Как сообщала "Европейская правда", 11 сентября послы стран ЕС снова не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требований Словакии и Франции об изменениях в списках лиц, подпадающих под персональные санкции.

В предыдущий раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

12 сентября источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.

А 16 сентября, выступая в Европарламенте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России необходимо продлевать.