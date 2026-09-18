У Німеччині розслідують підпал синагоги, затримали підозрюваного

У Німеччині розслідують підпал синагоги, скоєний у місті Вупперталь невдовзі перед одним з найважливіших свят єврейської громади; підозрюваного затримали.

Про це повідомляє Welt, пише "Європейська правда".

Напад на синагогу відбувся близько 14:00 17 вересня в одному з районів Вупперталя. Чоловік розлив на сходах будівлі легкозаймисту рідину та підпалив її. Вогонь швидко загасили, пожежа не встигла завдати значної шкоди.

Підозрюваного – 37-річного афганця – затримали майже одразу неподалік місця подій, заявили у поліції. Він вже до цього привертав увагу правоохоронців.

За початковими висновками слідства, чоловік діяв наодинці.

Напад стався за лічені дні до Йом-Кіпура, найсвятішого дня у єврейському релігійному календарі.

Раніше влітку у Мюнхені висунули звинувачення 15-річному підлітку через ймовірну підготовку нападу на синагогу.

Нагадаємо, Берлін відновив депортації до Афганістану засуджених за злочини у Німеччині афганських громадян – які призупиняли після повернення до влади "Талібану". Останній депортаційний рейс відбувся 1 вересня.