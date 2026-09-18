В Германии расследуют поджог синагоги, подозреваемого задержали

В Германии расследуют поджог синагоги, совершенный в городе Вупперталь незадолго до одного из важнейших еврейских праздников; подозреваемого задержали.

Об этом сообщает Welt, пишет "Европейская правда".

Нападение на синагогу произошло около 14:00 17 сентября в одном из районов Вупперталя. Мужчина разлил на лестнице здания легковоспламеняющуюся жидкость и поджёг её. Огонь быстро потушили, пожар не успел нанести значительного ущерба.

Подозреваемого – 37-летнего афганца – задержали почти сразу недалеко от места происшествия, заявили в полиции. Он уже ранее привлекал внимание правоохранительных органов.

По предварительным выводам следствия, мужчина действовал в одиночку.

Нападение произошло за считанные дни до Йом-Кипура, самого святого дня в еврейском религиозном календаре.

Ранее этим летом в Мюнхене предъявили обвинение 15-летнему подростку в связи с предполагаемой подготовкой нападения на синагогу.

Напомним, Берлин возобновил депортации в Афганистан осужденных за преступления в Германии афганских граждан – которые были приостановлены после возвращения к власти "Талибана". Последний депортационный рейс состоялся 1 сентября.