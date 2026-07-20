У Німеччині підлітка звинувачують у можливій підготовці нападу на синагогу

У Мюнхені прокуратура висунула звинувачення 15-річному підлітку, якого підозрюють у плануванні нападу на синагогу.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як повідомила прокуратура, підлітку, зокрема, інкримінують підготовку "серйозного акту насильства, що становить загрозу для держави", а також умисне несанкціоноване поводження з вибуховими речовинами, спричинення вибуху та нанесення тілесних ушкоджень з обтяжуючими обставинами.

Наразі підліток перебуває під вартою до судового розгляду. Минулого місяця Головна прокуратура повідомила, що він міг зберігати велику кількість піротехнічних пристроїв з метою здійснення теракту, зокрема проти синагоги.

Йому також інкримінують те, що він уже спричинив вибух наприкінці жовтня 2025 року.

Розслідування триває з минулої осені. До завершення судового розгляду підліток вважається невинуватим. Згідно з попередніми заявами Генеральної прокуратури, підліток міг симпатизувати терористичній організації "Ісламська держава".

На початку червня регіональний суд німецького Бремена засудив 35-річного чоловіка до восьми з половиною років ув’язнення за планування терористичного нападу.

У липні стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад після того, як цього року було скоєно серію антисемітських нападів по всій країні.