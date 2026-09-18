Глава МИД Литвы о предупреждении Туска о гибридных атаках РФ: у нас такие же данные

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у его страны также есть данные о том, что Россия готовит гибридные атаки против союзников Украины.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментарий министра касался недавнего заявления польского премьера Дональда Туска, который предупредил о "планах гибридных ударов с применением дронов и ракет против стран, поддерживающих Украину, в частности Польши".

Как отметил Будрис, публичные предупреждения политиков об угрозе – это часть скоординированных кампаний, цель которых – отбить у Москвы желание устраивать провокации.

"Хочу заверить всех, что Литва располагает той же разведывательной информацией, что и другие страны региона, а также страны, разместившие здесь свои войска. Какой-либо другой информации нет", – сказал он.

По словам министра, он обсуждал эту тему и с генеральным секретарем НАТО, и с его заместителем, и с командующими вооруженными силами стран Европы.

"Я хотел убедиться, что мы говорим об одном и том же. Новость такова – да, речь идет об одном и том же. Такая же информация есть у Литвы, мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны России", – подчеркнул Будрис.

Как известно, Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Стоит также отметить, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.