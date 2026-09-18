Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України 

Швейцарія засудила організацію Росією голосування на російських виборах на окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на сторінці структурного підрозділу МЗС Швейцарії, що відповідає за Євразію.

У Берні оголосили, що, як і у 2023 році, засуджують організацію Росією "виборів" на окупованих нею територіях півдня та сходу України.

As in 2023, 🇨🇭 condemns Russia’s decision to hold "elections" in the temporarily occupied territories of #Ukraine. 🇷🇺 continues to gravely violate UKR's sovereignty & territorial integrity. We don't recognise incorporation of 🇺🇦 territories into RUS, and hence these "elections". – Swiss FDFA Eurasia Division (@SwissMFAEurasia) September 18, 2026

"Росія продовжує грубо порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо включення територій України до складу РФ, відтак і цих "виборів", – наголосили у заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед виборами до Держдуми РФ заявив, що цей процес не можна сприймати як реальне волевиявлення російських громадян.

Молдова викликала очільника дипмісії РФ через виборчі дільниці у Придністров’ї.