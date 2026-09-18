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Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України 

Новини — П'ятниця, 18 вересня 2026, 12:04 — Марія Ємець

Швейцарія засудила організацію Росією голосування на російських виборах на окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на сторінці структурного підрозділу МЗС Швейцарії, що відповідає за Євразію.

У Берні оголосили, що, як і у 2023 році, засуджують організацію Росією "виборів" на окупованих нею територіях півдня та сходу України. 

"Росія продовжує грубо порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо включення територій України до складу РФ, відтак і цих "виборів", – наголосили у заяві. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед виборами до Держдуми РФ заявив, що цей процес не можна сприймати як реальне волевиявлення російських громадян.  

Молдова викликала очільника дипмісії РФ через виборчі дільниці у Придністров’ї.

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Швейцарія Росія Війна з РФ
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