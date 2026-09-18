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Швейцария осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины

Новости — Пятница, 18 сентября 2026, 12:04 — Мария Емец

Швейцария осудила организацию Россией голосования в рамках российских выборов на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было опубликовано на странице структурного подразделения МИД Швейцарии, отвечающего за Евразию.

В Берне объявили, что, как и в 2023 году, осуждают организацию Россией "выборов" на оккупированных ею территориях юга и востока Украины. 

"Россия продолжает грубо нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем включение территорий Украины в состав РФ, а следовательно, и эти "выборы", – подчеркнули в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед выборами в Госдуму РФ заявил, что этот процесс нельзя воспринимать как реальное волеизъявление российских граждан.

Молдова вызвала главу дипмиссии РФ из-за избирательных участков в Приднестровье.

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