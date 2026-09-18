Швейцария осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины

Швейцария осудила организацию Россией голосования в рамках российских выборов на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было опубликовано на странице структурного подразделения МИД Швейцарии, отвечающего за Евразию.

В Берне объявили, что, как и в 2023 году, осуждают организацию Россией "выборов" на оккупированных ею территориях юга и востока Украины.

As in 2023, 🇨🇭 condemns Russia’s decision to hold "elections" in the temporarily occupied territories of #Ukraine. 🇷🇺 continues to gravely violate UKR's sovereignty & territorial integrity. We don't recognise incorporation of 🇺🇦 territories into RUS, and hence these "elections". – Swiss FDFA Eurasia Division (@SwissMFAEurasia) September 18, 2026

"Россия продолжает грубо нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем включение территорий Украины в состав РФ, а следовательно, и эти "выборы", – подчеркнули в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед выборами в Госдуму РФ заявил, что этот процесс нельзя воспринимать как реальное волеизъявление российских граждан.

Молдова вызвала главу дипмиссии РФ из-за избирательных участков в Приднестровье.